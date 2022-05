மாநில செய்திகள்

அரசு பேருந்துகளில் சிசிடிவி கேமரா - தொடங்கி வைத்தார் முதல் அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + CCTV cameras in government buses - launched by First Minister MK Stalin

