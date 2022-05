மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தின் 8 மாவட்டங்ளுக்கு வானிலை மையம் கனமழை எச்சரிக்கை ! + "||" + Meteorological Department warns of heavy rains in 8 districts of Tamil Nadu

தமிழகத்தின் 8 மாவட்டங்ளுக்கு வானிலை மையம் கனமழை எச்சரிக்கை !