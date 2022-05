உலக செய்திகள்

மகிந்த ராஜபக்சேவை கைது செய்ய கோரி வழக்கு + "||" + Lawyer moves court for arrest of ex-Lankan PM Mahinda Rajapaksa for attack on protesters

மகிந்த ராஜபக்சேவை கைது செய்ய கோரி வழக்கு