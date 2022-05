கிரிக்கெட்

நடப்பு ஐபிஎல் தொடருடன் ஓய்வு பெற உள்ளதாக அம்பத்தி ராயுடு அறிவிப்பு..! + "||" + Chennai Super Kings player Ambathi Rayudu has announced his retirement from the current IPL series ..!

