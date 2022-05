தேசிய செய்திகள்

பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வுக்கு மத்திய அரசின் தவறான கொள்கைகளே காரணம் - ப.சிதம்பரம் + "||" + Chidambaram claims 'complete breakdown of trust between Centre, states over GST'

பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வுக்கு மத்திய அரசின் தவறான கொள்கைகளே காரணம் - ப.சிதம்பரம்