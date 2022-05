தேசிய செய்திகள்

வாக்காளர் பட்டியலுடன் ஆதாரை இணைக்கும் விதிமுறை விரைவில் அரசால் வெளியிடப்படும்: தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் சுஷில் சந்திரா + "||" + Chief Election Commissioner Sushil Chandra; On "Valid Reasons" To Not Link Aadhaar, Voter ID

வாக்காளர் பட்டியலுடன் ஆதாரை இணைக்கும் விதிமுறை விரைவில் அரசால் வெளியிடப்படும்: தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் சுஷில் சந்திரா