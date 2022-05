இலங்கையின் புதிய பிரதமர் ரனில் விக்கிரமசிங்கே மீது நம்பிக்கை இல்லை; அரசுக்கு எதிராக மக்கள் போராட்டம்!

இலங்கையின் புதிய பிரதமர் ரனில் விக்கிரமசிங்கே பதியேற்று 2 நாட்களே ஆன நிலையில், அவரை வெளியேறுமாறும் பதவி விலகுமாறும் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.

73 வயதான ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்கிரமசிங்கே இலங்கையின் 26-வது பிரதமராக கடந்த வியாழன் அன்று நியமிக்கப்பட்டார்.

இந்நிலையில், பிரதமர் இல்லத்தின் முன்பு திரண்ட மக்கள், ரனில் விக்கிரமசிங்கேவை பதவி விலகுமாறு வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

“புதிய பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க ராஜபக்ச குடும்பத்தின் நல்ல நண்பர் என்பதால் அவர் மீது எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. அவர் மக்களுக்கு நீதி வழங்குவார் என்று நாங்கள் நம்பவில்லை” என்று போராட்டக்காரர்கள் தெரிவித்தனர்.

Sri Lanka | New protest site 'Ranil Go Home' set up opposite PM house in Colombo



"We do not trust the new PM Ranil Wickremesinghe as he is a very good friend of the Rajapaksa family, we do not believe that he will do justice to the people," said a protestor Wimal Jayasuriya