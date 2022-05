கிரிக்கெட்

சீனியர் வீரர்களுக்கு ஓய்வு : தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் இந்திய அணியின் கேப்டன் ஹார்திக் பாண்டியா? + "||" + Retirement for senior players: Will India captain Hardik Pandya in the T20 series against South Africa?

சீனியர் வீரர்களுக்கு ஓய்வு : தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் இந்திய அணியின் கேப்டன் ஹார்திக் பாண்டியா?