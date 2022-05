மாநில செய்திகள்

பிரதமர் மோடி உரக்க பேசினால் அமெரிக்காவே கேட்கும் - பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை + "||" + The US will listen if Prime Minister Modi speaks loudly - BJP state president Annamalai

