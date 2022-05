தேசிய செய்திகள்

திரிபுரா புதிய முதல்-மந்திரியாக மாணிக் சஹா இன்று பதவியேற்பு + "||" + Manik Saha takes over as Tripura's new First Minister today

திரிபுரா புதிய முதல்-மந்திரியாக மாணிக் சஹா இன்று பதவியேற்பு