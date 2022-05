உலக செய்திகள்

வடகொரியாவில் 3 நாட்களில் 8.2 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு; 42 பேர் பலி + "||" + Corona affects 8.2 lakh people in 3 days in North Korea; 42 people were killed

