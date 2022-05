மாநில செய்திகள்

இந்தி மொழியை படிக்க வேண்டும் என்று யாரும் கட்டாயப்படுத்தவில்லை - கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் + "||" + No one was forced to study Hindi - Governor Tamilisai Saundarajan

இந்தி மொழியை படிக்க வேண்டும் என்று யாரும் கட்டாயப்படுத்தவில்லை - கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன்