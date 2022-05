கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல் தொடரில் குறைந்த பந்துகளில் 2 ஆயிரம் ரன்கள் - ரசல் சாதனை + "||" + 2,000 runs off the lowest balls in the IPL series - Russell record

ஐ.பி.எல் தொடரில் குறைந்த பந்துகளில் 2 ஆயிரம் ரன்கள் - ரசல் சாதனை