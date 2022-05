தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவின் 25-வது தலைமை தேர்தல் ஆணையராக ராஜீவ்குமார் பதவி ஏற்பு + "||" + Rajiv Kumar becomes the 25th Chief Election Commissioner of India

