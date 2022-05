நாம் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவோம்; காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை பாதயாத்திரை: சோனியா காந்தியின் உணர்ச்சிப்பூர்வ உரை!

உதய்ப்பூர்,

ராஜஸ்தான் மாநிலம், உதய்ப்பூரில் காங்கிரஸ் கட்சியின் 3 நாள் சிந்தனை அமர்வு மாநாடு - ‘நவ் சங்கல்ப் சிந்தன் ஷிவிர்’ என்ற பெயரில் நடைபெற்று வருகிறது. அடுத்த நாடாளுமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்கும், தொடர் தோல்விகளால் துவண்டு போய் உள்ள கட்சிக்கு புத்துயிரூட்டவும் மாநாடு நடைபெறுகிறது.

இந்த மாநாட்டின் கடைசி நாளான இன்று, காங்கிரஸ் கட்சியின் செயல் தலைவர் சோனியா காந்தி நிறைவுரையாற்றினார்.

காங்கிரஸ் மாநாட்டில் கலந்துகொண்டு ஆரவாரம் செய்த கட்சி தொண்டர்களிடம் அவர் பேசியதாவது:-

“காங்கிரஸ் தனது கட்சி அமைப்பில் பரந்த அளவிலான சீர்திருத்தங்களுக்கான ஒரு திட்ட வரைபடத்தை ஏற்றுக்கொண்டது.

வெல்வோம், வெல்வோம், வெல்வோம் - அதுவே நமது உறுதி, அதுவே நமது நிலைப்பாடு.

இந்த மாநாட்டின் மூலம், உங்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. இதை நான் என் குடும்பத்துடன் ஒரு மாலை நேரத்தைக் கழித்தது போல் உணர்ந்தேன்.

காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை "பாரத் ஜோடோ யாத்திரை", இந்த ஆண்டு காந்தி ஜெயந்தி அன்று தொடங்குகிறது. கட்சி அமைப்பின் விரிவான பரிந்துரைகள் விரைவாக செயல்படுத்தப்படும்.

We will have to find a way to accommodate seniors like me to easily participate without running out of breath. We will overcome, that is our determination, that is our Nav Sankalp: Congress interim president Sonia Gandhi at Nav Sankalp Shivir in Udaipur, Rajasthan pic.twitter.com/ed0jg5pK5b