பாகிஸ்தானில் பட்டப்பகலில் 2 சீக்கியர்கள் சுட்டுக் கொலை; பிரதமர் ஷேபாஸ் ஷெரீப் கடும் கண்டனம்!

இஸ்லாமாபாத்,

பாகிஸ்தானின் கைபர் பக்துன்க்வா மாகாணத்தில் உள்ள பெஷாவர் நகரில் இன்று பட்டப்பகலில் இரண்டு சீக்கியர்கள் அடையாளம் தெரியாத துப்பாக்கி ஏந்திய நபர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர்.

இந்த கொலைவெறி தாக்குதலில், 42 வயதான சுல்ஜீத் சிங் மற்றும் 38 வயதான ரஞ்சீத் சிங் ஆகியோர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். அவர்கள் இருவரும் படலால் பகுதியில் மசாலாக் கடைகளை வைத்திருந்தனர். இன்று காலை அவர்கள் கடையில் இருந்தபோது, மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த அடையாளம் தெரியாத இரண்டு நபர்கள் அவர்களை சுட்டுக் கொன்றனர்.

இதற்கிடையில், சீக்கிய சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் இந்த படுகொலைகளை கண்டித்து பெஷாவரில் போராட்டம் நடத்தினர். தலைமறைவான சந்தேக நபர்களை கண்டுபிடிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று போலீசார் தெரிவித்தனர்.

கைபர் பக்துன்க்வாவில் உள்ள பெஷாவரில் சீக்கிய குடிமக்கள் கொல்லப்பட்டதற்கு பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷேபாஸ் ஷெரீப் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். அவர் டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளதாவது:-

“பாகிஸ்தான் இங்கு வாழும் அனைத்து மக்களுக்கும் சொந்தமானது. உயிரிழந்தவர்களை இழந்து வாடும் குடும்பங்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். உண்மையைக் கண்டறிய உயர்மட்ட விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன். கொலையாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு, ஒரு முன்மாதிரியான தண்டனை வழங்கப்படும்.”

Pakistan PM Shehbaz Sharif condemns the killing of Sikh citizens in Peshawar in Khyber Pakhtunkhwa.



"Have ordered a high level inquiry to ascertain facts. The killers will be arrested & meted out exemplary punishment. My most sincere sympathies to bereaved families," tweets PM pic.twitter.com/0jMN6RbCKe