டெல்லியில் தீவிர வெப்ப அலை; அதிகபட்ச வெப்பநிலை 50 டிகிரி செல்சியசை நெருங்கியது!

புதுடெல்லி,

இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிக்கையின்படி, இன்று அதிகபட்ச வெப்பநிலை 49 டிகிரியை தாண்டியதால் டெல்லியில் கடுமையான வெப்ப அலை நிலவுகிறது. இந்த கோடையில் தலைநகரில் ஏற்படும் ஐந்தாவது வெப்ப அலை இதுவாகும்.

வடமேற்கு டெல்லியின் முங்கேஷ்பூரில் அதிகபட்சமாக 49.2 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது. டெல்லியின் தென்மேற்கு பகுதியில் உள்ள நஜாப்கரில் 49.1 டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் அண்டை நகரமான குர்கானில் 48.1 டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகியுள்ளது. இந்த நகரத்தில் உச்சபட்சமாக மே 10, 1966 அன்று 49 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகியிருந்தது. மே 10, 1966க்கு பின், இன்று தான் அங்கு அதிகபட்ச வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது.

