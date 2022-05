தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் சிறுபான்மையினருக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பது அரசின் பொறுப்பு; சீக்கியர்கள் படுகொலைக்கு இந்தியா கண்டனம்! + "||" + India registers protest over 'brutal killing' of Sikh traders in Pakistan

பாகிஸ்தானில் சிறுபான்மையினருக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பது அரசின் பொறுப்பு; சீக்கியர்கள் படுகொலைக்கு இந்தியா கண்டனம்!