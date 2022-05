சினிமா செய்திகள்

‘இந்தி ஒழிக’ என சொல்வது என் வேலையில்லை..! ஆனால் ‘தமிழ் வாழ்க’ என சொல்வது என் கடமை - கமல்ஹாசன் + "||" + It is not my job to say 'Eliminate Hindi' ..! But it is my duty to say ‘Tamil Vazhaka’ - Kamalhasan

‘இந்தி ஒழிக’ என சொல்வது என் வேலையில்லை..! ஆனால் ‘தமிழ் வாழ்க’ என சொல்வது என் கடமை - கமல்ஹாசன்