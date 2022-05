தேசிய செய்திகள்

தினசரி கொரோனா பாதிப்பு குறைகிறது: ஒரு நாளில் 2,202 பேருக்கு தொற்று + "||" + Daily corona exposure is declining: 2,202 people are infected in a day

தினசரி கொரோனா பாதிப்பு குறைகிறது: ஒரு நாளில் 2,202 பேருக்கு தொற்று