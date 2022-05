மாநில செய்திகள்

மத்திய அரசு வரியை குறைத்தும் நூல் விலை குறையாதது ஏன்? தமிழக அரசுக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் கேள்வி + "||" + Why is the price of yarn not lower than the federal tax cut? O. Panneerselvam question to the Government of Tamil Nadu

