மாநில செய்திகள்

'தனியார் பயிற்சி மையங்கள் கொள்ளையடிக்கவே நீட் தேர்வு' கவர்னர் முன்னிலையில் அமைச்சர் பொன்முடி பேச்சு + "||" + Minister Ponmudi speaks in the presence of the Governor

'தனியார் பயிற்சி மையங்கள் கொள்ளையடிக்கவே நீட் தேர்வு' கவர்னர் முன்னிலையில் அமைச்சர் பொன்முடி பேச்சு