உலக செய்திகள்

நான் கொல்லப்பட்டால்... பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான் பரபரப்பு பேச்சு + "||" + If I was killed ... Former Prime Minister of Pakistan Imran Khan's sensational speech

நான் கொல்லப்பட்டால்... பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான் பரபரப்பு பேச்சு