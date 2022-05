மாநில செய்திகள்

பேருந்து கட்டணம் உயர்வா..? - போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் விளக்கம் + "||" + Will the bus fare go up? - Transport Minister Sivasankar's explanation

பேருந்து கட்டணம் உயர்வா..? - போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் விளக்கம்