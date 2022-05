கிரிக்கெட்

கோலி, ரோகித் சர்மாவின் மோசமான 'பேட்டிங் ஃபார்ம்' குறித்து சவுரவ் கங்குலி கருத்து..!! + "||" + Sourav Ganguly has his say on Virat Kohli, Rohit Sharmas poor form in IPL 2022

கோலி, ரோகித் சர்மாவின் மோசமான 'பேட்டிங் ஃபார்ம்' குறித்து சவுரவ் கங்குலி கருத்து..!!