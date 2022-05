உலக செய்திகள்

நீருக்கடியில் கையை கவ்விய முதலையுடன் சண்டைபோட்டு உயிர்பிழைத்த நபர்..! + "||" + Man Wrestles Free From Crocodile's Jaws In Australia, Airlifted To Hospital

நீருக்கடியில் கையை கவ்விய முதலையுடன் சண்டைபோட்டு உயிர்பிழைத்த நபர்..!