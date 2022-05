உலக செய்திகள்

இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கேவுக்கு ஆதரவு: சஜித் பிரமேதாசா அறிவிப்பு + "||" + Sri Lanka's main Opposition decides to offer conditional support to new government

இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கேவுக்கு ஆதரவு: சஜித் பிரமேதாசா அறிவிப்பு