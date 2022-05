உலக செய்திகள்

நான் பொறுப்பேற்றது கத்தியின் மேல் நடப்பதைவிட பயங்கரமான சவால் - ரணில் விக்ரமசிங்கே + "||" + At present, the Sri Lankan economy is extremely precarious - PM Ranil Wickremesinghe

நான் பொறுப்பேற்றது கத்தியின் மேல் நடப்பதைவிட பயங்கரமான சவால் - ரணில் விக்ரமசிங்கே