உலக செய்திகள்

வடகொரியாவிற்கு ஆதரவு: உலக சுகாதார அமைப்பு + "||" + WHO committed to support North Korea’s response to COVID-19 pandemic

வடகொரியாவிற்கு ஆதரவு: உலக சுகாதார அமைப்பு