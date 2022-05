மாநில செய்திகள்

மே 24 முதல் மே 31ஆம் தேதி வரை வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யலாம் - இந்திய தேர்தல் ஆணையம் + "||" + Nominations can be submitted from May 24 to May 31 - Election Commission of India

