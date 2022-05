கிரிக்கெட்

மிட்சேல் மார்ஷ் அரைசதம் : பஞ்சாப்புக்கு 160 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்தது டெல்லி அணி + "||" + Punjab Kings need 160 runs to win against Delhi Capitals

மிட்சேல் மார்ஷ் அரைசதம் : பஞ்சாப்புக்கு 160 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்தது டெல்லி அணி