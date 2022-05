மாநில செய்திகள்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தனித்துவமான வேலைவாய்ப்பு - தமிழக அரசு + "||" + Unique employment for the disabled - Government of Tamil Nadu

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தனித்துவமான வேலைவாய்ப்பு - தமிழக அரசு