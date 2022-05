சினிமா செய்திகள்

பிரான்ஸில் 75வது கேன்ஸ் சர்வதேச திரைப்பட விழா இன்று முதல் தொடக்கம் + "||" + The 75th Cannes International Film Festival kicks off today in France

