எத்தனை முறை தான் சோதனை நடத்துவீர்கள்? - கார்த்தி சிதம்பரம்

இதுவரை எத்தனை முறை சோதனை நடைபெற்றது என்ற கணக்கு நினைவில் இல்லை என கார்த்தி சிதம்பரம் கூறியுள்ளார்.

சென்னை,





காங்கிரஸ் எம்.பி கார்த்தி சிதம்பரத்திற்கு சொந்தமான இடங்களில் சிபிஐ அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். தமிழகம், டெல்லி உள்பட 9 இடங்களில் சிபிஐ சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள இல்லத்தில் 7 சிபிஐ அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.





இந்தநிலையில் இதுவரை எத்தனை முறை சோதனை நடைபெற்றது என்ற கணக்கு நினைவில் இல்லை என சிபிஐ அதிகாரிகள் சோதனை நடைபெறும் நிலையில் கார்த்தி சிதம்பரம் டுவீட் செய்துள்ளார்.

p lang="en" dir="ltr">I have lost count, how many times has it been? Must be a record.— Karti P Chidambaram (@KartiPC) May 17, 2022