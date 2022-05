மாநில செய்திகள்

கல்குவாரி விபத்து - உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்துக்கு ரூ.15 லட்சம் நிவாரணம்: முதல்-அமைச்சர் உத்தரவு + "||" + Calcutta accident - Rs 15 lakh relief for the families of the victims: First-Minister order

