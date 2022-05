தேசிய செய்திகள்

மூத்த குடிமக்களுக்கு கட்டண சலுகை ரத்து - ரயில்வேக்கு கூடுதலாக ரூ.1,500 கோடி வருவாய் + "||" + Cancellation of fare concession for senior citizens - Rs 1,500 crore additional revenue to Railways

மூத்த குடிமக்களுக்கு கட்டண சலுகை ரத்து - ரயில்வேக்கு கூடுதலாக ரூ.1,500 கோடி வருவாய்