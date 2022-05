தேசிய செய்திகள்

ஞானவாபி மசூதி: சிவலிங்கம் உள்ள இடத்தை பாதுகாக்க வேண்டும்; இஸ்லாமியர்கள் தொழுகையை தொடரலாம் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு + "||" + Gyanvapi: SC directs DM, Varanasi to ensure protection of area where ‘Shivling' found in survey

ஞானவாபி மசூதி: சிவலிங்கம் உள்ள இடத்தை பாதுகாக்க வேண்டும்; இஸ்லாமியர்கள் தொழுகையை தொடரலாம் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு