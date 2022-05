தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்குள் 6 ஜி நெட்வொர்க் சேவை: பிரதமர் மோடி + "||" + India is aiming to launch 6G network by 2030: PM Narendra Modi

இந்தியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்குள் 6 ஜி நெட்வொர்க் சேவை: பிரதமர் மோடி