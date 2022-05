கிரிக்கெட்

பாக். ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் டி20 லீக் போட்டியில் பங்கேற்க கோலிக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட வாய்ப்பு..!! + "||" + Virat Kohli could be invited to play T20 tournament in Pakistan Occupied Kashmir

பாக். ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் டி20 லீக் போட்டியில் பங்கேற்க கோலிக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட வாய்ப்பு..!!