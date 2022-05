தேசிய செய்திகள்

நாடு முன்னேற வேண்டுமென்றால் பாஜகவின் வெறுப்பு அரசியல் தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும் - ராகுல் காந்தி + "||" + Rahul Gandhi- If the country has to progress, then the negative thinking of BJP and the politics of hate has to be defeated.

