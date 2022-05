கிரிக்கெட்

ராகுல் திரிபாதி அதிரடி ஆட்டம் : மும்பைக்கு 194 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்தது ஐதராபாத் அணி + "||" + Mumbai Indians need 194 runs to win against Hyderabad

ராகுல் திரிபாதி அதிரடி ஆட்டம் : மும்பைக்கு 194 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்தது ஐதராபாத் அணி