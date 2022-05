கிரிக்கெட்

டி20 கிரிக்கெட்டில் 250 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் என்ற சாதனை படைத்தார் பும்ரா...! + "||" + Jasprit Bumrah becomes first Indian pacer to take 250 T20 wickets

