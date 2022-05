மாநில செய்திகள்

வருகிற 30-ந் தேதி முதல் ராமேசுவரம், செங்கோட்டை, திருச்செந்தூருக்கு பாசஞ்சர் ரெயில் இயக்கம் + "||" + Passenger train service to Rameswaram, Red Fort and Thiruchendur from the 30th of this month.

வருகிற 30-ந் தேதி முதல் ராமேசுவரம், செங்கோட்டை, திருச்செந்தூருக்கு பாசஞ்சர் ரெயில் இயக்கம்