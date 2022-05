மாநில செய்திகள்

தி.மு.க. ஆட்சியில் மக்கள் மிகவும் கஷ்டப்படுகின்றனர் - சசிகலா பேச்சு + "||" + Rule in DMK People are suffering so much - Sasikala talk

தி.மு.க. ஆட்சியில் மக்கள் மிகவும் கஷ்டப்படுகின்றனர் - சசிகலா பேச்சு