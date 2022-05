உலக செய்திகள்

ரஷியாவின் சர்வாதிகார போக்கை வெளிப்படுத்த புதிய சார்லி சாப்ளின் தேவை - கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் உக்ரைன் அதிபர் பேச்சு + "||" + Dictators will die: Zelenskyy quotes Charlie Chaplin in video message at Cannes

ரஷியாவின் சர்வாதிகார போக்கை வெளிப்படுத்த புதிய சார்லி சாப்ளின் தேவை - கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் உக்ரைன் அதிபர் பேச்சு