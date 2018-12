உலக செய்திகள்

அரசியல் குழப்பம் முடிவுக்கு வருகிறது : இலங்கை பிரதமராக ரனில் விக்ரமசிங்கே இன்று மீண்டும் பதவியேற்பு + "||" + Sri Lankan Prime Minister Ranil Wickramasinghe has been sworn in today

