உலக செய்திகள்

”30-க்கும் மேற்பட்ட ஆவிகள் என்னுள் புகுந்து விட்டது ” 300 பெண்களை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த மதபோதகர்‌‌ + "||" + Brazilian faith healer accused of sexually assaulting 300 women turns himself in

”30-க்கும் மேற்பட்ட ஆவிகள் என்னுள் புகுந்து விட்டது ” 300 பெண்களை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த மதபோதகர்‌‌