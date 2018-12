உலக செய்திகள்

‘ஜிகா’ வைரஸ் பாதிப்பு எதிரொலி: ராஜஸ்தானுக்கு கர்ப்பிணிகள் செல்ல வேண்டாம் - அமெரிக்கா எச்சரிக்கை + "||" + Echo of 'Giga' Virus: Do not go to pregnant women for Rajasthan - America warns

‘ஜிகா’ வைரஸ் பாதிப்பு எதிரொலி: ராஜஸ்தானுக்கு கர்ப்பிணிகள் செல்ல வேண்டாம் - அமெரிக்கா எச்சரிக்கை