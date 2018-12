உலக செய்திகள்

செலவின மசோதா நிறைவேறுவதில் முட்டுக்கட்டை அமெரிக்க அரசு அலுவலகங்கள் முடங்கின 8 லட்சம் ஊழியர்களுக்கு பாதிப்பு + "||" + US government offices stalled the stall in the expenditure bill

