உலக செய்திகள்

நவம்பர் மாதம் நடந்த அமெரிக்க தேர்தலில் வெளிநாடுகள் தலையீடா? ஆதாரம் இல்லை என உளவு அமைப்புகள் அறிவிப்பு + "||" + Did foreign countries intervene in the US election held in November?

நவம்பர் மாதம் நடந்த அமெரிக்க தேர்தலில் வெளிநாடுகள் தலையீடா? ஆதாரம் இல்லை என உளவு அமைப்புகள் அறிவிப்பு